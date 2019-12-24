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حلقة النار .. المملكة تشهد آخر كسوف في 2019
سيحجب القمر وسط قرص الشمس
متابعات الخليج 365 - الرياض
تشهد دول عربية مع شروق الشمس يوم الخميس القادم كسوفًا، مدته 3 دقائق و40 ثانية في ظاهرة تعرف بـ”حلقة النار” أو “الضوء”، وهو يعد الكسوف الثالث والأخير في 2019.
ويتزامن هذا الكسوف مع موسم عيد الميلاد، إلا أنه لن يكون مرئيًّا أمام سكان أمريكا الشمالية، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لفوربس، حيث يبدأ كسوف الشمس بتوقيت “03:43 بالتوقيت العالمي” بتاريخ 26 من ديسمبر، وسيكون بتوقيت “22:43 بتوقيت المحيط الهادئ”.
كما سيحجب القمر وسط قرص الشمس، وسيترك هالته الدائرية ظاهرة ليشكل ما يعرف بـ”حلقة النار”؛ وذلك لأنه في مسار أبعد من المعتاد، ولن يحجبها بشكل كامل.
ومن المتوقع أن يتمكن سكان المملكة وقطر والإمارات وعُمان من رؤية الكسوف بوضوح، إضافة إلى مناطق في جنوب الهند وسريلانكا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وبعض المناطق الشرقية من جزيرة غوام.
ولا ينصح بالنظر دون حماية إلى الشمس خلال هذه الظاهرة، فرغم جمال المشهد، فإن الأشعة الصادرة عن الشمس تظل خطيرة للعين المجردة، وستكون بحاجة إلى نظارات خاصة.
وأفضل مكان لرؤية “حلقة النار” من منطقة الهفوف في شمال شرقي الرياض.
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