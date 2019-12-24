شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة زفافها.. ضابط أردني يختطف الشاعرة الإماراتية ”نجاح المساعيد” ويفعل فعلته! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن ضابط أردني من خطف قلب الشاعرة الإماراتية، نجاح المساعيد، والزواج منها أخيرًا بعد فوزه بحبها.

ونشرت الشاعرة والإعلامية الأردنية – الإماراتية نجاح المساعيد، صور وفيديو من حفل زواجها من ضابط الشرطة الأردني عامر السردي.

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في ليلة زفافها.. ضابط أردني يختطف الشاعرة الإماراتية ”نجاح المساعيد” ويفعل فعلته! (فيديو)



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ويظهر في احد الفيديوهات التي نشرتها نجاح المساعيد، عبر موقع تويتر، جلسة تصوير جمعتها مع عريسها، بالإضافة الى كواليس ما قبل الدخول في قاعة الزفاف رفقة واحدة من الفرق الغنائية.

ويظهر الفيديو ضخامة الحفل من ناحية القاعة الكبيرة التي احتضنت الزفاف، اضافة الى ظهور زوجها وهو يحملها ويرقص بها فرحاً وسط القاعة وامام الحضور.

وقالت نجاح المساعيد ”اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا بالخير اللهم وفقنا وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب“.

وارتد نجاح المساعيد، فستان زفاف الذي كانت قد اظهرته لمتابعيها عندما كانت تختار بين الفساتين، ، وتركت الشاعرة الأردنية شعرها منسدلا مع تسريحة شعر بسيطة وأمسكت بيدها باقة من الزهور.

وحضر الحفل عدد من المشاهير والإعلاميين وعلى رأسهم الإعلامية الأردنية فادية الطويل، والتي حرصت على نشر صورة تجمعها بالعروس، وهنأتها على هذا الزواج عبر حسابها على مواقع التواصل.