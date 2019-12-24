أرامكو : لا نشارك في أي أنشطة استثمارية بسوريا

︎ :

.

أكدت شركة أرامكو أنها لا تشارك في أي أعمال تنقيب عن النفط في سوريا.

Advertisements

وأوضحت شركة أرامكو ردًّا على أسئلة “العربية نت” عبر البريد الإلكتروني أنها “لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج”، كما ذكرت أنها لا تشارك بأي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا.

وكانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت خبرًا عن وصول خبراء تابعين لشركة أرامكو إلى حقل “العمر” النفطي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور، شرق سوريا.

وزعمت “الأناضول”، الجمعة الماضية، أن 15 مهندسًا وتقنيًّا سعوديًّا ومصريًّا وصلوا إلى “حقل العمر”، لـ”تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط..، وتدريب العاملين فيه”، وهو ما نفته شركة أرامكو.

