الأغذية المصنعة تهدد صحتك

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قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن الأغذية المصنعة تشكل خطراً جسيماً على الصحة، إذ لا تؤدي إلى البدانة فقط، بل ترفع أيضاً خطر الإصابة بالأمراض والأزمات القلبية، والسكتات الدماغية.
وأوضحت الجمعية أن سبب ذلك، احتواء الأغذية المصنعة على ما يعرف بالدهون المتحولة “Trans fats”، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم، ما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.
ولتجنب هذه المخاطر تنصح الجمعية بالإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة، ورقائق البطاطس شيبس، والمخبوزات..، والحلويات، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة.
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