︎ :
.
ردت النيابة العامة خلال المؤتمر الصحفي على تساؤل خاص بمدى تعاون تركيا في تحقيقات قضية مقتل جمال خاشقجي.
وعن ذلك، أوضحت ” النيابة العامة ” أنها أرسلت ١٣ إنابة قضائية للجانب التركي لتزويد النيابة العامة بما يتوفر لديهم من الأدلة، من مواقع مسرح الجريمة.
ورد الجانب التركي بـ إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي، الذي تم الافراج عنه عن طريق النيابة العامة.
وتضمنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوغ الجريمة..، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تكشف حقيقة تعاون تركيا بـ تحقيقات قضية «خاشقجي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.