بالفيديو.. فتاة تتعرض لحادث تصادم لانشغالها بالتصوير أثناء القيادة

︎ : . تعرضت فتاة لحادث تصادم أثناء قيادة سيارتها واستخدام هاتفها الجوال في تصوير الأمطار على الطريق بأحد شوارع المملكة. وأظهر مقطع فيديو، الفتاة وهي تقود مركبتها؛ فيما تقول: ” الحين الجو يشبه لي..، فديتني والله ” ، لتصدم بقوة في مركبة أمامها فيعلو صوت صراخها.





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