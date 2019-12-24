السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يُكرّم مدير النقل بمنطقة القصيم نظير تميز عمل الفرع



بريدة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور أصحاب الفضيلة والمعالي ووكلاء إمارة المنطقة, ومديري الجهات الحكومية والأهلية وأهالي المنطقة, خلال جلسة سموه الأسبوعية بقصر التوحيد بمدينة بريدة، أمس, مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري نظير الجهود المتميزة في أداء عمل فرع وزارة النقل بالمنطقة.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجهود التي يبذلها مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة وكافة منسوبيها التي أسهمت بتحقيق العديد من الإنجازات الخادمة للمنطقة وأبناءها في قطاع النقل, منوهاً على أن ما قدم من أعمال يعكس جهود قدمت بروح التكاتف , مثمناً تلك الأعمال الساعية لتحقيق ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وأعرب مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على هذه اللفتة الكريمة من سموه, مؤكداً على أن حرص سموه ومتابعته لكل عمل أسهم في تحقيق هذه النجاحات التي تخدم المنطقة وأبناءها في قطاع النقل, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

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