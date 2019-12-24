شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس.. أمطار ورياح وضباب على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك في مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية فيهم.

في حين تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على (المنطقة الشرقية في المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية) كذلك على (الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.