قضاؤنا قال كلمته .. هل سيخرس المشككون؟

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حتى قبل صدور الأحكام، كنا نعلم يقينًا بأن قضاءنا سيقول كلمة الحق في حادثة خاشقجي بغض النظر عن طبيعة مرتكبيها والجهات الحكومية التي يمثلونها، فلا سلطان على سلطان القضاء، وهناك دلائل وشواهد على ذلك يحفظها التاريخ السعودي جيدًا..

لقد كانت صدمة أُسقطت في يد المتربصين والمتأبطين شرًا بالسعودية وأهلها وهم يسمعون ويقرأون بيان الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بتجرد وشفافية وحيادية تامة.

لقد كان أولئك يتوقعون بأن القضاء سيواجه ضغوطًا لحمله على إبراء ساحة المتهمين في القضية ظنًا أننا في دولة تحكمها المحاكم العسكرية ومحاكم التفتيش، متناسين أن السعودية دولة مؤسسات وقانون وعدالة.. فجاءت أحكام القضاء لتسقط حججهم الواهية وآمالهم الزائفة..

