مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي وجمعيّة السرطان السعوديّة تستضيفان المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان

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افتتح سعادة الدكتور إبراهيم بن عبد الكريم العُريفي، المدير العام للمديريّة العامة للشؤون الصحيّة بالمنطقة الشرقيّة، المؤتمر العالمي الثالث عشر لأمراض السرطان في 19 ديسمبر 2019.

وينعقد المؤتمر الذي يستضيفه مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي وجمعيّة السرطان السعوديّة، على مدار يومين، بحضور نخبة من أخصائيّي الرعاية الصحيّة والمعنيين بمجال الصحة من منطقة الخليج العربي والعالم. وذلك لمناقشة أحدث الوسائل والتقنيّات المتاحة لعلاج مرض السرطان والشفاء منه.

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وانطلقت فعاليات المؤتمر يوم الخميس بكلمة افتتاحيّة ألقاها الدكتور دانييل ريغامونتي، كبير الإداريين التنفيذيين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، رحّب خلالها بالضيوف وتحدّث عن أهداف المؤتمر والمواضيع التي سيتناولها.

وقال الدكتور دانييل ريغامونتي: “يسرّنا في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، أن نتعاون مجددًا مع جمعيّة السرطان السعوديّة لتنظيم هذا المؤتمر المهم في المنطقة. إذ تساهم جمعيّة السرطان السعوديّة بشكل كبير في الوقاية من السرطان وتخفيف أعبائه على النظام الصحي للمملكة العربيّة السعوديّة. ومن جهة أخرى تعمل الجمعيّة بالتعاون مع المجتمع ومرضى السرطان وعائلاتهم وأخصائيّي الرعاية الصحيّة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم”.

ويُعتبر معهد طب الأورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، من المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحيّة الشاملة متعدّدة التخصّصات للمرضى وتوفير الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم. وقد عمل مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي على تقديم الدعم العلمي والسريري للمؤتمر، حرصًا منه على توفير المنصة المثالية أمام الخبراء لمناقشة أبرز المواضيع الراهنة المرتبطة بطبّ الأورام. وعليه تم منح الحضور أربعة عشر ساعة معتمدة من التعلّم الطبّي المستمر.

وأشرف أخصائيو طب الأورام في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، على عقد جلسات وحلقات حوار لمشاركة أحدث التطورات والتقنيّات المتّبعة في العلاج. وركّزت محاور الجلسات على المستجدّات في إدارة وعلاج سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وأورام الجهاز الهضمي العلوي والكبد والأقنية الصفراوية وأروام المسالك البولية التناسلية وسرطان الرئة وسرطان الدم.

ومن جهتها، قالت د. نفيسة الفارس، أخصائيّة أمراض الدم للأطفال في معهد طب الأورام لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي: “يعتبر طب الأورام مجالًا واسعًا وذو أهمية كبيرة. ويكتشف الطب يوميًا طُرقًا جديدةً لعلاج مرض السرطان مع آثار جانبيّة أقل، كما أن العلاج بات حاليًا مصممًا لكل حالة مرضية على حدى” وأضافت الفارس: “يتمحور المؤتمر العالمي للأورام في دورة هذا العام، حول مناقشة أحدث طرق علاج مرض السرطان وأفضل الممارسات إلى جانب تسليط الضوء على التطورات المرتقبة مستقبلًا في هذا المجال”.

