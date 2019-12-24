اقتصادي / الاتحاد الأوروبي يشدد على تنفيذ إصلاحات اقتصادية جديدة في الكاميرون



ياوندي 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

شدد الاتحاد الأوروبي على استكمال جملة من الإصلاحات الاقتصادية في الكاميرون من أجل دفع القسط الثاني من الدعم المتفق عليه مع الحكومة الكاميرونية، الذي يقدر بـ 50 مليون يورو.

ومن بين الشروط المنصوص عليها تنفيذ برامج التنمية الريفية والإصلاحات الزراعية وتحسين إدارة العمليات المالية والشفافية في نفقات الميزانية.

وكانت الحكومة الكاميرونية وقعت اتفاقًا مع البنك الأوروبي للتنمية تشمل هذه التوافقات، وفق تقرير لوكالة الأنباء الرسمية.

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04:01ت م

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