سياسي / الرئيس المالي يختتم أعمال الحوار الوطني في بلاده ويثني على جهود المشاركين



باماكو 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

اختتم الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا أعمال الحوار الوطني المالي الذي انطلق قبل أسبوع بمشاركة عدد كبير من الفرقاء وأصحاب التأثير في مالي .

وانتهت أعمال المؤتمر بالحث على عقد الانتخابات التشريعية وإتمام الاستفتاء حول المراجعة الدستورية بالإضافة إلى متابعة الجهود الأمنية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الناتج عن مفاوضات انطلقت في الجزائر واختتمت عام 2015 .

وأثنى الرئيس المالي على ماجاء في التوصيات ومجمل سير جلسات الحوار والشخصيات المشاركة فيه ليضيف بأنه قد تم مناقشة مواضيع متعددة بشكل صريح و بكل أمانة تتعلق بالسلم والأمن والتلاحم الاجتماعي والسياسة والمؤسسات والحوكمة والمسائل الاجتماعية و الاقتصاد و المالية و الثقافة و الشباب و

وأعرب الرئيس كيتا عن أمله في أن تؤدي توصيات الحوار إلى إزالة الإحباط و سوء التفاهم و توحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلد.

//انتهى//

03:27ت م

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باماكو 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واساختتم الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كايتا أعمال الحوار الوطني المالي الذي انطلق قبل أسبوع بمشاركة عدد كبير من الفرقاء وأصحاب التأثير في مالي .وانتهت أعمال المؤتمر بالحث على عقد الانتخابات التشريعية وإتمام الاستفتاء حول المراجعة الدستورية بالإضافة إلى متابعة الجهود الأمنية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي الناتج عن مفاوضات انطلقت في الجزائر واختتمت عام 2015 .وأثنى الرئيس المالي على ماجاء في التوصيات ومجمل سير جلسات الحوار والشخصيات المشاركة فيه ليضيف بأنه قد تم مناقشة مواضيع متعددة بشكل صريح و بكل أمانة تتعلق بالسلم والأمن والتلاحم الاجتماعي والسياسة والمؤسسات والحوكمة والمسائل الاجتماعية و الاقتصاد و المالية و الثقافة و الشباب و الرياضة ، مبينا أن الحوار الوطني الشامل قد نجم عنه جيل ثان من المسار الديمقراطي و الهندسة المؤسساتية .وأعرب الرئيس كيتا عن أمله في أن تؤدي توصيات الحوار إلى إزالة الإحباط و سوء التفاهم و توحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلد.//انتهى//03:27ت م0275

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