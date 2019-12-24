السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس أركان الجيش // للصحف فقط //



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".

// للصحف فقط // // انتهى //

01:56ت م

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الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري – رحمه الله - .وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري - رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب ".// للصحف فقط // // انتهى //01:56ت م0272

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