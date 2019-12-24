السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس أركان الجيش // للصحف فقط //



الرياض 26 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 23 ديسمبر 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري - رحمه الله - .

وقال الملك المفدى :" علمنا بنبأ وفاة معالي الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

// للصحف فقط // // انتهى //

01:56ت م

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