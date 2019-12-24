النحاس يستقر قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

استقرت أسعار النحاس، الإثنين، قرب أعلى مستوى لها في 7 أشهر الذي سجلته الأسبوع الماضي مع انقشاع بعض الغيوم التي تحيط بآفاق الطلب بفعل تقدم بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين وبيانات اقتصادية إيجابية.



وكانت التعاملات ضعيفة قبل عطلات عيد الميلاد حيث ستكون بورصة لندن للمعادن مغلقة يومي 25 و26 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.2% إلى 6190 دولارا للطن موسعة مكاسبها هذا الشهر إلى أكثر من 5%، وهو أكبر شهر من المكاسب منذ فبراير/شباط الماضي.

لكن أسعار المعدن الأحمر تبقى دون مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في 2018 قبل أن يتضرر الاقتصاد العالمي من النزاعات التجارية.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، الإثنين، إن الإنتاج الصناعي في الصين من المتوقع أن ينمو بحوالي 5.6% في 2019. وجاءت هذه التوقعات في أعقاب بيانات أفضل من المتوقع لنشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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وأظهرت بيانات أيضا أن واردات الصين من الحديد الخردة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ارتفعت 6.3% عن الشهر السابق إلى 170 ألف طن.

وقالت الصين إنها ستخفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات العام المقبل بينما تتطلع بكين إلى تعزيز الواردات والنمو الاقتصادي.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات، نشرت الجمعة، أن النمو ارتفع في الربع الثالث من العام، رغم أن بيانات صدرت الإثنين أظهرت أن طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في أمريكا زادت بالكاد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بينما هبطت الشحنات.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، أغلقت عقود الألومنيوم مرتفعة 0.2% عند 1804 دولارات للطن بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وهبطت عقود الزنك 2.1% لتغلق عند 2291 دولارا للطن متخلية عن مكاسب الأسبوع الماضي.

وأغلقت عقود النيكل منخفضة 1.2% إلى 14350 دولارا للطن بينما تراجعت عقود الرصاص 1.1% إلى 1916 دولارا للطن، وأغلقت عقود القصدير منخفضة 0.2% عند 17300 دولار للطن.