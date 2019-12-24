الذهب يرتفع في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

ارتفعت أسعار الذهب، الإثنين، في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، بدعم من استمرار القلق بشأن قوة الاقتصادات الكبرى في العالم.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1484.33 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1485.71 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5% لتبلغ عند التسوية 1488.70 دولار للأوقية.

Advertisements

ويتجه الذهب، الذي يعدّ ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات الغموض السياسي والاقتصادي، إلى تسجيل أفضل عام له منذ 2010.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1880.54 دولار للأوقية، لكنه يظل دون أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 1998.43 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وقفز البلاتين 2.9% إلى 935.02 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة 1.2% إلى 17.39 دولار للأوقية.