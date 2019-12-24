شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد أهمية توطين المهن المرتكزة على الموروث والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، وفريق شركة كفاءات المعرفة يتقدمهم العضو المنتدب محمد آل هلال، واطلع سموه على الشراكة بين مجلس المسؤولية الاجتماعية وشركة كفاءات المعرفة في توطين الوظائف عبر الاستثمار الاجتماعي، مشيرا إلى أن توفير فرص العمل، والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي يعزز إمكانيات القطاع غير الربحي، ويعظم الأثر المنشود من هذا القطاع، ويسهم في مواصلة التنمية، متمنيا سموه للمجلس وفريق شركة كفاءات المعرفة التوفيق لتحقيق أهدافهم.
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