شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بدور التعليم في تطوير ونهضة الأمم والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية «جستن» د. فهد الشايع، وأعضاء الجمعية. ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم واهتمام لقطاع التعليم، وحرص على أن يكون منافسا على مختلف المستويات، مبينا سموه أن التعليم ركيزة في التنمية، وركن في تطوير ونهضة الأمم، مؤكدا سموه أن تطوير التعليم والرفع من مستوى الكادر التعليمي يجب أن يمر عبر دراسات تراعي الجوانب التربوية والنفسية لأطراف العملية التعليمية، مشيرا سموه إلى أن الفكر الإسلامي مليء باللمحات التربوية العميقة، التي صاغت المجتمع المسلم المتعلم، وبينت القيم التي قام عليها الفكر التربوي، موضحا سموه أهمية إثراء المكتبة العربية بالأبحاث والدراسات في مجال العلوم التربوية والنفسية، والتكامل مع العلوم الأخرى للوصول إلى مخرجات فاعلة في تطوير العملية التعليمية، مباركا سموه افتتاح الجمعية فرعا لها في المنطقة الشرقية، متمنيا للجمعية ومنسوبيها التوفيق.

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