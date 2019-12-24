شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: تهيئة السبل لمدارس تعليم أبناء الجاليات والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال استقبال د. الشلعان، أمس الأول بمكتبه بالمبنى الرئيسي لتعليم الشرقية بالدمام، سفير الجمهورية السريلانكية لدى المملكة محمد طاسم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عوض المالكي، وقد رحب مدير التعليم خلال اللقاء بالسفير والوفد المرافق له، وجرى تبادل الأحاديث الودية، والتي تزامن معها الوقوف على المنظومة التعليمية بالمدرسة السريلانكية بالدمام.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الشرقية: تهيئة السبل لمدارس تعليم أبناء الجاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.