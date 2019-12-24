شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية: تهيئة السبل لمدارس تعليم أبناء الجاليات والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن وزارة التعليم حريصة كل الحرص على دعم وتهيئة كافة السبل أمام مدارس تعليم أبناء الجاليات الصديقة التي تعيش في أرجاء مناطق المملكة، بما يضمن لهم مسيرة تعليم حافلة بالتفوق والإنجازات، وخير شاهد على ذلك الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم ممثلة في وكالة التعليم الأهلي والأجنبي بما يحقق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك خلال استقبال د. الشلعان، أمس الأول بمكتبه بالمبنى الرئيسي لتعليم الشرقية بالدمام، سفير الجمهورية السريلانكية لدى المملكة محمد طاسم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية عوض المالكي، وقد رحب مدير التعليم خلال اللقاء بالسفير والوفد المرافق له، وجرى تبادل الأحاديث الودية، والتي تزامن معها الوقوف على المنظومة التعليمية بالمدرسة السريلانكية بالدمام.