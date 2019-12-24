أمير الشرقية: المؤمل من القطاع الخاص لا يزال كبيرا والفرص متعددة

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جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس الأول مشروع «أجدان ووك» بمقر المشروع بكورنيش الخبر، والذي يضم عددا من المرافق الترفيهية والمقاهي والمطاعم العالمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.
ولدى وصول سموه إلى مقر الحفل، تفضل بقص الشريط التذكاري للمشروع، ثم تجول على مرافق المشروع المتنوعة، وشاهد بعد ذلك مع الحضور عرضا مرئيا عن المشروع وما ضمه من مرافق والتفاصيل الفنية له، ثم تسلم سموه وسمو نائبه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لتطوير العقارات «المالك والمطور للمشروع» عبدالله الفوزان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة عصام المهيدب، عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تفضله بافتتاح المشروع، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكدين أن سموهما خير داعم لمشروعات القطاع الخاص في المنطقة، وحريصان على تنمية المنطقة، واستثمار مقوماتها بما يعود على إنسان واقتصاد المنطقة بالنفع والفائدة.
العتيبي:«أجدان ووك» سيكون علامة فارقة بقطاع المطاعم والترفيه
وأضاف الرئيس التنفيذي إن الاهتمام الذي وجده مشروع أجدان ووك من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومن رجال وسيدات الأعمال والمهتمين وقطاع عريض من أبناء المنطقة الشرقية يؤكد مدى التقدير الذي تحظى به المشاريع المميزة، التي تمثل منجزات حضارية وتحقق قيمة مضافة للمنطقة الشرقية ومجتمعها.
وأوضح أن مشروع «أجدان ووك» سيكون علامة فارقة في قطاع المطاعم والترفيه، وسيعزز إمكانيات مدينة الخبر وفرصها في جذب الزوار محليا وإقليميا؛ لاستقطابه مجموعة فريدة من العلامات التجارية العالمية في قطاع المطاعم والمقاهي والترفيه، وجدت في «أجدان ووك» القاعدة النموذجية للانطلاق نحو مجتمع وزوار المنطقة، حيث يقع مشروع «أجدان ووك» في كورنيش الخبر على أربعة شوارع بمساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع، يميزها تصميمها الحديث الحاصل على جائزة سيتي سكيب دبي 2018م لأفضل تصميم هندسي لقرية تسوق. وتتكون من 11 مبنى تجاريا ومكتبيا مطلا على البوليفارد الذي سيمثل للزائر تجربة رائعة وسط المسطحات المائية في أجواء عصرية نابضة بالحياة واللحظات المميزة.
وأضاف الرئيس التنفيذي إن امتداد مشروع «أجدان ووك» سيضم سينما على مساحة إجمالية تبلغ 6866 مترا مربعا، التي تم البدء بأعمال الإنشاءات بها مؤخرا، وستقوم شركة مشاريع الترفيه السعودية بالتعاون مع المشغل العالمي AMC والمتوقع إتمامها نهاية عام 2020، لتكون أفخم قاعات AMC على مستوى العالم.
يذكر أن «أجدان ووك» جزء من واجهة أجدان البحرية التي تقع على مساحة تبلغ 40 ألف متر مربع في كورنيش الخبر، وعلى طريق الأمير تركي، التي تضم برج أجدان رايز - سكني فاخر- وقد تم الانتهاء من أعمال الهيكل الإنشائي مؤخرا، وتم أيضا تحقيق مبيعات وصلت لـ 60% من عدد الوحدات السكنية الفاخرة التي تبلغ 187 وحدة.
وقد أعلنت شركة أجدان للتطوير العقاري بدء تشغيل مكونات مشروعها «أجدان ووك» لاستقبال الجمهور المتطلع لتجربة فريدة في المطاعم والمقاهي التي يتواجد معظمها لأول مرة في المملكة والمنطقة الشرقية مساء أمس الأول، بعد اكتمال استعدادات معظم العلامات التجارية، مثل «ذا تشيز كيك فاكتوري» وبابل و«بي اف تشانغز» و«تاكسس رود هاوس» و«اشاز» و«برجر بوتيك» و«جوسب» و«أوبرشن فلافل» و«بافلو وايلد ونجز» و«ناندوز» والمقاهي زيتون و«ستار بكس ريزرف» و«دوس كافية» و«بينك بري».
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