شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: المؤمل من القطاع الخاص لا يزال كبيرا والفرص متعددة والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالدور الهام والمحوري للقطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على مشروعات نوعية تضيف للمنطقة، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز المبادرات الترفيهية للأسرة السعودية ، مشيرا سموه إلى أن المؤمل من القطاع الخاص لا يزال كبيرا، والفرص ما زالت متعددة، وبحاجة لاستثمارها الاستثمار الأمثل، مؤكدا سموه أهمية الحرص في مختلف المشروعات على عوامل الأنسنة، والتركيز على الاستدامة، وترشيد استخدام الطاقة، دون إغفال الجماليات العمرانية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس الأول مشروع «أجدان ووك» بمقر المشروع بكورنيش الخبر، والذي يضم عددا من المرافق الترفيهية والمقاهي والمطاعم العالمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

ولدى وصول سموه إلى مقر الحفل، تفضل بقص الشريط التذكاري للمشروع، ثم تجول على مرافق المشروع المتنوعة، وشاهد بعد ذلك مع الحضور عرضا مرئيا عن المشروع وما ضمه من مرافق والتفاصيل الفنية له، ثم تسلم سموه وسمو نائبه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى لتطوير العقارات «المالك والمطور للمشروع» عبدالله الفوزان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة عصام المهيدب، عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة الشرقية، على تفضله بافتتاح المشروع، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكدين أن سموهما خير داعم لمشروعات القطاع الخاص في المنطقة، وحريصان على تنمية المنطقة، واستثمار مقوماتها بما يعود على إنسان واقتصاد المنطقة بالنفع والفائدة.

العتيبي:«أجدان ووك» سيكون علامة فارقة بقطاع المطاعم والترفيه

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