شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الحكومة حريصة على تمكين المواطن من فرص العمل والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تمكين المواطن من فرص العمل، وفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، متمنياً سموه للمجلس وفريق شركة كفاءات التوفيق. من جهتها عبرت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري عن شكرها لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لنشاطات المجلس، وحرصه على تفعيل دور المجلس وشراكاته مع مختلف الجهات.
كما عبر العضو المنتدب لشركة كفاءات المعرفة محمد آل هلال عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه لتطوير وتمكين الشباب السعودي من الفرص الوظيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية: الحكومة حريصة على تمكين المواطن من فرص العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.