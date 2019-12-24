شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الحكومة حريصة على تمكين المواطن من فرص العمل والان نبدء بالتفاصيل

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة أمس على تجربة التوطين بالاستثمار الاجتماعي، والتي انطلقت بمبادرة من شركة كفاءات المعرفة، وبالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.

وأكد سموه حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- على تمكين المواطن من فرص العمل، وفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، متمنياً سموه للمجلس وفريق شركة كفاءات التوفيق. من جهتها عبرت أمين عام مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري عن شكرها لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لنشاطات المجلس، وحرصه على تفعيل دور المجلس وشراكاته مع مختلف الجهات.

كما عبر العضو المنتدب لشركة كفاءات المعرفة محمد آل هلال عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه واهتمامه لتطوير وتمكين الشباب السعودي من الفرص الوظيفية.