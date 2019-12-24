شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طالبا يؤدون الاختبارات بدار الملاحظة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

وقف مدير دار الملاحظة الاجتماعية «الأحداث» بالدمام سعيد الشهراني أمس الأول على سير اختبارات الفصل الدراسي الأول، لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمجمع مدارس عبدالله بن حذافة الملحقة بالدار، والتي يؤديها قرابة 45 طالبا. واطمأن على تهيئتهم نفسيا مع توفير الأجواء المناسبة لأداء الاختبارات، وتوفر كل الوسائل المتاحة وذلك بحضور المشرف التربوي من قسم إدارة التوجيه موسى الحادي، وحرص الشهراني خلال جولته في قاعات الاختبارات على لقاء الطلاب ومتابعة أدائهم في الاختبار، وحثهم على بذل الجهد للحصول على أفضل النتائج التحصيلية، ورحب بهذه الزيارة قائد مجمع مدارس عبدالله بن حذافة محمد السبيعي؛ لما لها من تكامل في الأدوار الإدارية بين المؤسستين للقيام بمهامهم بكفاءة واقتدار.

ودار حديث بشأن متابعة التحصيل الدراسي والسلوكي للطلاب المقيمين بالدار وعن الإجراءات المتبعة في تقويمهم وقياس تحصيلهم خلال الفترة، كما أعرب الشهراني عن ارتياحه للطريقة التي تسير بها الامتحانات في المدرسة، مشيدا بالعاملين الذين يقدمون كل جهد مستطاع لتوفير أجواء مريحة للطلاب مما ينعكس على أدائهم في الامتحانات، وتمنى التوفيق والنجاح لكافة الطلبة، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لتحصيل أعلى الدرجات التي تحقق طموحاتهم وأهدافهم.