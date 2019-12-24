شكرا لقرائتكم خبر عن 45 طالبا يؤدون الاختبارات بدار الملاحظة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
ودار حديث بشأن متابعة التحصيل الدراسي والسلوكي للطلاب المقيمين بالدار وعن الإجراءات المتبعة في تقويمهم وقياس تحصيلهم خلال الفترة، كما أعرب الشهراني عن ارتياحه للطريقة التي تسير بها الامتحانات في المدرسة، مشيدا بالعاملين الذين يقدمون كل جهد مستطاع لتوفير أجواء مريحة للطلاب مما ينعكس على أدائهم في الامتحانات، وتمنى التوفيق والنجاح لكافة الطلبة، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الجهد لتحصيل أعلى الدرجات التي تحقق طموحاتهم وأهدافهم.
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