327 جامعيا يقدمون 60 مشروعا رياديا

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وأوضح د. الربيش أن تجربة الطلاب والطالبات التي يخوضونها في هذا المقرر تجربة عملية وهذا ما نبحث عنه بطرق حديثة في التعليم والتدريب، فالممارسات اختلفت تماما عن السابق، وأصبح التدريب العلمي أساسيا لتجسيد ما درسه الطالب على مقاعد الدراسة.
وأشار إلى أهمية مشاركة الطلاب والطالبات في مشاركات خارجية، وبعض الكليات في الجامعة حققت سمعة ومراكز متقدمة في عدد من المحافل الدولية والمحلية نتيجة مخرجاتها وممارساتها.
وأشار عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور فيصل الحديثي إلى أن كلية إدارة الأعمال تنظم هذا المعرض سنويا، بمشاركة الطلاب والطالبات ويثرون بإبداعهم المعرض، حيث جاء ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور المشاريع الريادية، وسعي الجامعة لدعم الطلاب والطالبات في شتى التخصصات والفعاليات، الأمر الذي دفعنا بقسم التسويق للخروج عن الطابع المنهجي التقليدي لمقرر ريادة الأعمال، وتفعيل المعرض الأكاديمي لريادة الأعمال للسنة الخامسة على التوالي.
وأضاف: إن هذه المشاريع خاضت غمار المنافسة في فئاتها الثلاث المتمثلة في «خدمات، تطبيقات، ومنتجات» بدعم من مبادرة تطوير برامج ريادة وحاضنات الأعمال «مبادرة التحول الإداري» حيثُ تم ترشيح أفضل مشروع ريادي من كل فئة من خلال لجان تحكيم شارك فيها نخبة من أعضاء الهيئة الأكاديمية ومحكمين من بادر، واعد، غرفة الشرقية، ومستثمرين ومع نهاية المعرض تم الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمراكز الأولى.
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