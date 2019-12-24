شكرا لقرائتكم خبر عن 327 جامعيا يقدمون 60 مشروعا رياديا والان نبدء بالتفاصيل

قدم 327 طالبا وطالبة من كلية إدارة الإعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام 60 مشروعاً ريادياً، يحمل في وصفه صنع حلول مجتمعية يومية يمارسها أفراد المجتمع تتمحور في كونها «خدماتية، وتطبيقات، ومنتجات» وذلك ضمن المعرض الأكاديمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الكلية في نسخته الخامسة بالجامعة، الذي افتتحه مدير الجامعة د.عبدالله الربيش بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د.عبدالله القاضي، وعميد كلية إدارة الأعمال المكلف د.فيصل الحديثي ووكيلة الكلية د. عفاف السالم والعمداء ومحكمي المشاريع وعمداء وعميدات ووكلاء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة.

وأوضح د. الربيش أن تجربة الطلاب والطالبات التي يخوضونها في هذا المقرر تجربة عملية وهذا ما نبحث عنه بطرق حديثة في التعليم والتدريب، فالممارسات اختلفت تماما عن السابق، وأصبح التدريب العلمي أساسيا لتجسيد ما درسه الطالب على مقاعد الدراسة.

وأشار إلى أهمية مشاركة الطلاب والطالبات في مشاركات خارجية، وبعض الكليات في الجامعة حققت سمعة ومراكز متقدمة في عدد من المحافل الدولية والمحلية نتيجة مخرجاتها وممارساتها.

وأشار عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور فيصل الحديثي إلى أن كلية إدارة الأعمال تنظم هذا المعرض سنويا، بمشاركة الطلاب والطالبات ويثرون بإبداعهم المعرض، حيث جاء ذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور المشاريع الريادية، وسعي الجامعة لدعم الطلاب والطالبات في شتى التخصصات والفعاليات، الأمر الذي دفعنا بقسم التسويق للخروج عن الطابع المنهجي التقليدي لمقرر ريادة الأعمال، وتفعيل المعرض الأكاديمي لريادة الأعمال للسنة الخامسة على التوالي.

وأضاف: إن هذه المشاريع خاضت غمار المنافسة في فئاتها الثلاث المتمثلة في «خدمات، تطبيقات، ومنتجات» بدعم من مبادرة تطوير برامج ريادة وحاضنات الأعمال «مبادرة التحول الإداري» حيثُ تم ترشيح أفضل مشروع ريادي من كل فئة من خلال لجان تحكيم شارك فيها نخبة من أعضاء الهيئة الأكاديمية ومحكمين من بادر، واعد، غرفة الشرقية، ومستثمرين ومع نهاية المعرض تم الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمراكز الأولى.