شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وطالبات «إرادة» يؤدون الاختبارات بتخصصي الدمام والان نبدء بالتفاصيل

تفقد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، صباح أمس سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب مركز «إرادة» التعليمي بمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، وذلك بحضور مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم المنطقة سعيد الزهراني، والمشرف على المركز للبنين هاني الغامدي.

وأشار د. الشلعان إلى أن إنشاء مركز «إرادة» التعليمي، الذي يبعث على الارتياح النفسي والاستقرار للطلاب من خلال توفير عدد من المعلمين والمعلمات الأكفاء، وفصلين مجهزين بأحدث التقنيات والبرامج لجميع مراحل التعليم العام من الابتدائي والمتوسط حتى الثانوي، الذي يهدف إلى تسهيل مهمة الطلاب والطالبات في العملية التعليمية وعدم عرقلة المرض لهم، موجهاً الشكر الجزيل لإدارة المستشفى والطاقم الطبي ولمنسوبي مركز «إرادة» بقطاعيه البنين والبنات، الذي يأتي في طور الشراكة المجتمعية بين التعليم والجهات الأخرى، التي تجسد توجه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- في تفعيل الشركات بين القطاعات الحكومية، متمنياً الشفاء العاجل لأبنائه الطلاب والطالبات. بدورهما، أوضح المشرفان على المركز بقطاعيه البنين والبنات هاني الغامدي، وسعاد الصومالي، أن عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بالمركز 28 طالبا و11 طالبة من مختلف المراحل الدراسية الثلاث، وعدد المعلمين والمعلمات 21 معلما ومعلمة ممثلين لمختلف التخصصات من معلمي التربية الخاصة والتعليم العام بمكتب التعليم بشرق الدمام، الذي يقع المركز داخل حدوده الجغرافية، حيث يقدم المركز الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال الدروس المباشرة داخل مركز «إرادة» من المعلمين والمعلمات، الذين تم انتدابهم للعمل بهذا المركز.