شكرا لقرائتكم خبر عن .. وصلاح خاشقجي: القضاء أنصفنا والان نبدء بالتفاصيل
علق صلاح خاشقجي، نجل المجني عليه، على الحكم الصادر في قضية والده بقوله: «القضاء أنصفنا، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته، وإنصافنا وتحقيق العدالة».
وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة».
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