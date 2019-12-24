شكرا لقرائتكم خبر عن .. وصلاح خاشقجي: القضاء أنصفنا والان نبدء بالتفاصيل

علق صلاح خاشقجي، نجل المجني عليه، على الحكم الصادر في قضية والده بقوله: «القضاء أنصفنا، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته، وإنصافنا وتحقيق العدالة».

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»: «إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة».