شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 18 عاما شرط إجراء عقود الزواج والان نبدء بالتفاصيل
واستند د. الصمعاني في تعميمه على الفقرة «16/ 3» من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج من قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أم أنثى.
وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.
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