شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية حجاج سريلانكا لـ «موسم 41» والان نبدء بالتفاصيل

بحث نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط، مع رئيس لجنة الحج بجمهورية سريلانكا محمد فضيل مرجان عزمي، الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ.

وناقش د. مشاط، خلال استقباله رئيس لجنة الحج بجمهورية سريلانكا، والوفد المرافق له، بمكتبه بمكة المكرمة أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج، وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية سريلانكا بموسم حج 1441هـ.

ووقع نائب وزير الحج والعمرة، ورئيس لجنة الحج بجمهورية سريلانكا، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من جمهورية سريلانكا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبه أكد سفير جمهورية سريلانكا لدى المملكة محمد طاسم، تعاونهم مع الجهات العاملة في منظومة الحج في المملكة العربية السعودية، مهنئا المملكة بالنجاحات التي حققتها في مواسم الحج الماضية.