شكرا لقرائتكم خبر عن 33 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالخرطوم في 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 15 عملية جراحية، منها عمليتان لجراحات القلب المفتوح للبالغين و13 عملية لقسطرة القلب بمدينة الخرطوم، وذلك في اليوم الثاني من الحملة الطبية التطوعية للمركز لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في جمهورية السودان، ليصل إجمالي العمليات المنفذة في يومين 33 جراحة، منها 4 لجراحات القلب المفتوح و29 لقسطرة القلب. وتأتي الحملة بهدف معالجة المصابين بأمراض القلب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

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