شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تبحث التعاون مع الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
وأبرز د. العواد خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الفلبينية في مكتبه أمس، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، مشيرا للتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات التي تقوم بها لتحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.
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