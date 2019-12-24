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«حقوق الإنسان» تبحث التعاون مع الفلبين

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بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، مع وكيل وزارة الخارجية الفلبينية سارة لوؤي اريولا، أوجه التعاون المشترك بين المملكة والفلبين، خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

وأبرز د. العواد خلال استقباله وكيل وزارة الخارجية الفلبينية في مكتبه أمس، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، مشيرا للتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات التي تقوم بها لتحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محورا للتنمية وفقا لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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