شكرا لقرائتكم خبر عن 173 جراحة لمكافحة العمى في بنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبده بجمهورية بنجلاديش خلال اليوم الثالث من الحملة، 173 عملية جراحية للرجال والنساء، ليصل مجموع ما تم إنجازه منذ انطلاق الحملة حتى اليوم الثالث 331 عملية.

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