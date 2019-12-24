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شكرا لقرائتكم أرامكو : لا نشارك في أي أنشطة استثمارية بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو : لا نشارك في أي أنشطة استثمارية بسوريا
لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت شركة أرامكو أنها لا تشارك في أي أعمال تنقيب عن النفط في سوريا.
وأوضحت شركة أرامكو ردًّا على أسئلة “العربية نت” عبر البريد الإلكتروني أنها “لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج”، كما ذكرت أنها لا تشارك بأي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت خبرًا عن وصول خبراء تابعين لشركة أرامكو إلى حقل “العمر” النفطي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور، شرق سوريا.
وزعمت “الأناضول”، الجمعة الماضية، أن 15 مهندسًا وتقنيًّا سعوديًّا ومصريًّا وصلوا إلى “حقل العمر”، لـ”تأهيل الحقل وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه”، وهو ما نفته شركة أرامكو.
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