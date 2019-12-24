شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي تثير الجدل بـ ”مايوهات قصيرة” (فيديو صادم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة منة فضالى أنها تعانى كثيرا من عدم القدرة على وجود مايوهات مقاسى حيث أن جميع مايوهاتى مقاس أطفال.

وقالت منة فضالى أثناء لقائها فى برنامج "تحيا الستات" للإعلامية راغدة شلهوب: إن مصمم الأزياء الخاص بى يعانى كثيرا من تصميم فساتينى فى الفترة الأخيرة وهو ما أطلق على مقولة: "مايوهاتى مقاس أطفال".

وأضافت منة فضالى قائلة: السبب الرئيسى فى هذا الأمر هو خسارة عدد كبير من وزنى مما تسبب فى صعوبة وجود مقاسات لى ليس فقط على مستوى المايوهات ولكن فى الفساتين أيضا.

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منة فضالي تثير الجدل بـ ”مايوهات قصيرة” (فيديو صادم)



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وكانت كشفت الفنانة منة فضالى، عن سبب استبعاد الفنانة سارة سلامة من مسلسل "وش تاني"، مؤكدة أنها ليست السبب في استبعاد سارة سلامة من مسلسل "وش تاني"، ولكن القرار جاء بسبب عدم موافقتها على تغيير لون شعرها مما تسبب في مشاكل مع المنتج.

وأضافت منة فضالى خلال لقائها على شاشة "النهار"، أنها لا تريد الحديث عن ما صرح به الفنان "محمد فؤاد" من قبل، موضحة أنه اتصل بها واعتذر ولكنه كرر الحديث عنها بشكل سيئ مرة أخرى.

وأشارت منة فضالى، إلى أن مصمم الأزياء محمود غالي، دائما ما يقول عنها إن مقاساتها صغيرة جدا تناسب الأطفال، ولكن مثل هذه التصريحات لا تزعجها أبدا.

ولفتت إلى أنها تريد تغيير الكثير من شخصيتها واختيارها لأدوارها وقراراتها المتعلقة بالفن، موضحة أنها إذا عادت للوراء ستغير الكثير من قراراتها.

وأكدت أنها على استعداد بأن تدخل علاقة جديدة وقصة حب أخرى، متابعة: "أنا طول الوقت لازم أحب، ولن أدخل علاقة جديدة إلا بعد تفكير جيد."