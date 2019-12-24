أرامكو تكذب “وكالة أردوغان”: لا ننقب أو نستثمر في سوريا

نفت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، مشاركتها في أي أعمال تنقيب عن النفط في سوريا، وأكدت الشركة أنها «لا تشارك في أي أعمال تتعلق بالتنقيب والإنتاج»، كما ذكرت أرامكو «أنها لا تشارك بأي أنشطة استثمارية أخرى في سوريا».

وكانت وكالة الأناضول التركية، لسان حال حكومة رجب أردوغان، قد زعمت في وقت سابق «وصول خبراء تابعين لشركة أرامكو إلى حقل العمر النفطي، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ريف دير الزور، شرق سوريا». وزعمت «الأناضول»، أن 15 مهندسًا وتقنيًّا سعوديًّا ومصريًّا وصلوا إلى حقل العمر لتأهيله وزيادة إنتاجه من النفط، وتدريب العاملين فيه»، وهو ما نفته شركة أرامكو وفقًا لـ«العربية»، وحقل «العمر» الأكبر في سورية، ويبلغ إنتاجه قبل اندلاع أحداث 2011، نحو 27 ألف برميل يوميًّا.