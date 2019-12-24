“السلمي” يتوقع ليلة ماطرة بمكة المكرمة خلال الساعات المقبلة

توقع الدكتور مازن السلمي، أستاذ البيئة البحرية المساعد، هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات المقبلة. وقال السلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن انتشارًا للسحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة، يتزامن مع تحسن في عناصر الطقس مساءً وتوسع انتشار السحب، وليلة ماطرة.
إلى ذلك، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الثلاثاء، على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.
وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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