مسعفان ينقذان حياة مواطن سبعيني تعرّض لتوقف القلب والتنفس برفحاء

تمكّن مسعفان تابعان لمركز إسعاف الهلال الأحمر في محافظة رفحاء، اليوم الإثنين، من إنقاذ حياة مواطن سبعيني بعد تعرّضه لتوقف في الجهاز التنفسي والقلب في حي القادسية.

وتوجّه المسعفان محمد ساير الشمري وزميله بدر محمد الدخيل، وفقاً لـ”سبق”، إلى موقع الحادث ضمن الفرقة الإسعافية فور تلقّيها بلاغاً بوجود حالة توقف قلب وتنفس للمواطن.

وبدأ المسعفان بفحص المريض وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي CBR له، حيث حافظا على نبضه حتى وصوله إلى مستشفى رفحاء العام وتسليمه لقسم الطوارئ للمتابعة والملاحظة.