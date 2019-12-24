بالصور: أمير الرياض يدشن أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة

دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم الإثنين، أول فرقة كشفية نسائية بالمنطقة، حيث استقبل أمير الرياض عضوات الفرقة بمكتبه بقصر الحكم لتسليمهن الشارة الكشفية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن بندر بمدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، الذي قدّم عرضاً عن إنجازات الإدارة بالرياض، مستعرضاً المنشآت التدريبية وأعداد المتدربين والمتدربات بها. كما قدّم المقبل تقريراً عن برامج الخدمة المجتمعية “أتقن”، بالإضافة إلى تسليمه نسخة من تقرير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة لأمير الرياض.