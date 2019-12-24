︎ . بعد غياب عام كامل سعود القحطاني يعود للساحة من خلال كتابته لقصيدة شعرية بمناسبة براءته من قضية مقتل المواطن جمال #خاشقجي -رحمه الله-





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصيدة لـ #سعود_القحطاني بمناسبة براءته من قضية مقتل #خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.