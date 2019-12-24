وزارة الاتصالات: فوز 3 ابتكارات رقمية بنصف مليون ريال

اختتمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقرها بالرياض اليوم مسابقة «قلوبنا تسمعكم»، معلنة خلالها فوز ثلاثة مشاريع رقمية بلغت جوائزها نصف مليون ريال، وذلك برعاية نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وبحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ماجد الغنامي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي.

وهدفت المسابقة لتسخير التقنيات الحديثة بما يمكن الصم وضعاف السمع من ممارسة حياتهم والقيام بمهامهم، وتعزيز دورهم في المجتمع، مما يؤكد حرص الوزارة على استثمار الثورة التقنية لإحداث نقلة نوعية في تذليل معظم التحديات التي تواجه من لديهم قصور سمعي كامل أو جزئي للتواصل مع مجتمعاتهم بشكل طبيعي.

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة 270 مشاركًا ومشاركة؛ حيث جاءت في المركز الأول المتسابقة حصة سعد المنيف بجائزة بلغت 250 ألف ريال عن تحويلها النصوص عبر تطبيق Talk to me لترجمة النصوص العربية المدخلة في تطبيق للهواتف الذكية إلى لغة الإشارة العربية الموافقة لها.

وحل في المركز الثاني المتسابقة هديل أيوب وحصلت على جائزة مقدارها 150 ألف ريال عن مشروع «BrightSign Glove»، وهو عبارة عن قفّاز للغة الإشارة، هو قفاز ذكي لا سلكي صمم ليترجم لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة عبر شاشة وسماعة مدمجة في تصميم القفاز مزود بأدوات استشعارية دقيقة، جرى برمجتها لتمكن المستخدم من تدريبه على ترجمة أي لغة إشارة خاصة به وتخزينها.

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وفي المركز الثالث فازت الشابة سارة محمد البوزيد بجائزة المركز الثالث ومقدارها 100 ألف ريال عن تطبيق «لنقرأ»، وهو برنامج تعليمي تفاعلي يستهدف تعليم المهارات اللغوية للأشخاص الصم وإكسابهم لغة الإشارة.

وهدفت المسابقة في نسختها الثانية إلى تحفيز رياديي الأعمال وذوي الخبرات التقنية لتطوير وإيجاد تطبيقات رقمية مبتكرة لخدمة هذه الفئة، ومساعدتهم من خلال تسخير مختلف التقنيات الحديثة لتذليل الصعوبات التي تواجههم في مجالات متعددة، وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم المختلفة لخدمة مجتمعهم بالاستخدام الأمثل للتقنية، بالإضافة إلى التعرف عن كثب على التحديات التي تواجههم وآلية تذليلها.

من جهته أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان الثنيان أن المسابقة اضطلعت بدور فاعل للتشجيع على الابتكار في مجالات التقنية التي تستهدف فئتي الصم وضعاف السمع، وتعزيز دورهم في خدمة مجتمعهم، وإتاحة الفرصة للتعاون بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات للصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى توحيد الجهود والاستفادة من التجارب المُقدمة في هذا المجال.

يذكر أن مبادرة قلوبنا تسمعكم التي أطلقتها الوزارة في وقتٍ سابق بالشراكة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص تسعى إلى إيجاد آليات تكفل استدامة تطور تلك التقنيات ومراعاتها لاحتياجاتهم.