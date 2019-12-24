الضمان الصحي يرصد 10 مخالفات على 6 مقدمي خدمة وشركة تأمين

المخالفات
أوضح المعارك، أن من أبرز المخالفات المرصودة تمثلت في: عدم الالتزام بشروط قبول إصدار التأمين الصحي، وعدم الالتزام بمعايير طلب الموافقة على الخدمة العلاجية، وضعف الأنظمة الإلكترونية، والتأخر في سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة، وتقديم مطالبات وهمية لشركات التأمين، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتأخر في رفع المطالبات المالية لشركة التأمين، والتأخر في إرسال طلب الموافقة لشركة التأمين، والتعامل مع مقدمي خدمة غير معتمدين من المجلس، وتزويد الأمانة العامة للمجلس بمعلومات غير صحيحة، وعدم التأمين الصحي على العاملين السعوديين وأفراد أسرهم، مؤكدا أن المجلس شديد الحرص على ضبط عمليات التأمين الصحي الخاص وحمايته للسوق من أي ممارسات خاطئة بما يسهم في تحقيق رؤية المجلس بأن يكون جهة رائدة عالميا في تعزيز جودة الخدمات الصحية عن طريق رفع كفاءة التأمين الصحي الخاص.
الحقوق التأمينية
أهاب المعارك، بجميع المؤمن لهم الحرص على الإلمام والوعي بالتزاماتهم وحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى.
أبرز المخالفات
عدم الالتزام بشروط قبول إصدار التأمين الصحي
عدم الالتزام بمعايير طلب الموافقة على الخدمة العلاجية
ضعف الأنظمة الإلكترونية والتأخر في سداد المطالبات المالية
تقديم مطالبات وهمية لشركات التأمين
التأخر في رفع المطالبات المالية لشركة التأمين
التأخر في إرسال طلب الموافقة لشركة التأمين
التعامل مع مقدمي خدمة غير معتمدين من المجلس
تزويد الأمانة العامة للمجلس بمعلومات غير صحيحة
عدم التأمين الصحي على العاملين السعوديين وأفراد أسرهم
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