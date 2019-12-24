تعاون مشترك بين تقني عسير وهيئة التطوير

ناقش وفد من التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، خلال زيارة خاصة للهيئة العليا لتطوير منطقة عسير، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير سليمان الحفظي، التعاون بينهما فيما يخص عملية التطوير في منطقة عسير.

وكان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة استقبل الوفد التقني بمقر الهيئة بحضور مدير إدارة الرؤية عيسى عسيري، حيث تم خلال الاجتماع عرض الإستراتيجية الخاصة بالهيئة، ثم عقد الطرفين جلسة عمل لبحث سبل التعاون ومدى إمكانية الاستفادة من الكوادر البشرية والتجهيزات التي يملكها التدريب التقني بمختلف محافظات منطقة عسير.