التقني تصرف مكافأة التفوق العلمي للمتدربين

اعتمد مجلس إدارة صندوق المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صرف مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي للفصل التدريبي الأول من العام 1440 /1441، وذلك ضمن برامج الدعم والتحفيز التي يقدمها الصندوق للمتدربين والمتدربات، حيث استفاد من مكافأة التفوق العلمي لهذا الفصل التدريبي 503 متدربين ومتدربات، بواقع 211 متدرباً بالكليات التقنية للبنين وفروعها، و257 متدربة بالكليات التقنية للبنات، وللمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد 35 متدربا، حيث سيحصل كل متفوق ومتفوقة على مبلغ 2000 ريال من صندوق المتدربين الرئيس وشهادة تكريم تدخل في سجله المهاري، وذلك لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط ومنها: الحصول على معدل بنسبة (4.75) أو أكثر من أصل (5.00)، وذلك في الفصل الأخير الذي يسبق تخرجه، وأن يكون تخرجه ضمن الحد الأدنى للمدة النظامية. من جهة أخرى أعلنت المؤسسة عن رغبتها بطرح ‫وظائف للرجال والنساء لسد احتياجها في عدد من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة لعدد من التخصصات التدريبية، حيث بدأ التقديم أمس وحتى نهاية يوم السبت 1441/05/2، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني tvtc.gov.sa.



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