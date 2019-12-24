ضبط 2800 عبوة تبغ مجهولة المصدر بعسير

صادرت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير كمية من التبغ مجهول المصدر بعد ورود بلاغ من قبل دوريات الأمن بطريق عقبة ضلع، وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أنه قد تم الشخوص من قبل إدارة الطوارئ والرقابة المسائية وتم استلام الحالة، حيث تبين أن كمية التبغ المجهول زادت على 2800 عبوة لا تحمل أي معلومات جمركية وغير خاضعة للضريبة المقررة، إضافة إلى أن الكمية التي تمت مصادرتها كانت غير مطابقة للفواتير. من جانب آخر، كشفت أمانة منطقة عسير عن إزالة تعديات طالت أكثر من 460 ألف م2 من الأراضي الحكومية في عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير خلال الأسبوعين الماضيين. وأشار أمين منطقة عسير وليد الحميدي إلى أنه تمت إزالة تلك الإحداثات التي قدرت بمساحة 460250 م2 بعد أن حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات متنوعة، دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص نظامية، منوها إلى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين. إلى ذلك، نظمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع وكالة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية ورشة عمل تحت مسمى تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة "مسار"، بحضور المختصين من أمانة عسير وبلدياتها وعدد من رجال الأعمال، تهدف الورشة إلى تحسين الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة، إضافة إلى فتح مجالات الاستثمار أمام رجال الأعمال وملاك المحطات والاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم، وقام بتقديم الورشة المهندسان مانع أبوساق ومعاذ المهيدب من وكالة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية.



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