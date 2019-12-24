سخان يسبب حريقا بفندق في المدينة المنورة

تسبب استخدام جهاز كهربائي للتسخين في حريق بأحد فنادق المدينة المنورة، وأكد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، الذي ذكر أنه تبلغنا عند الـ9:50 صباح أمس بحريق في أحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع، ‏وعند الوصول اتضح أن الحادث حريق في بعض أثاث غرفة بالدور الثالث بالفندق، نتيجة استخدام جهاز كهربائي للتسخين، تمت عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه بواسطة أنظمة الإطفاء التلقائي دون ‏إصابات، ولله الحمد، واستكمال ما يلزم من إجراءات في الموقع. وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمعتمرين وزوار مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة خلال استخدام الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة.



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