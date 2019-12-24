مكتب خاص بذوي الإعاقة في الباحة

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة اجتماعه الثاني بالمجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من مسؤولي المنطقة، وأعلن أمين المنطقة عن تدشين مكتب خاص سيكون في الدور الأول في مبنى الأمانة ليسهل الوصول إليه، وسيكون هناك رقم خاص بذوي الإعاقة، يقومون خلاله بإرسال ما يريدون، وما هو من عمل الأمانة، ويرغبون في إيصاله. كما ذكر مدير الشرطة، أنه سيضع رقما خاصا بهم يخفف من معاناة وصولهم، ويسهم في تسهيل وتيسير أمورهم والإجابة عن استفساراتهم، إضافة إلى تمكين المرأة من ذوي الإعاقة من القيادة أسوة ببقية النساء. ووعد مدير الشؤون الصحية بالنظر في مجال العلاج الطبيعي والطب المنزلي، وإصدار بطاقات خاصة بأسمائهم. فيما أكد مدير صندوق الموارد البشرية، تهيئة أماكن كثيرة لتوظيف ذوي الإعاقة. من جهته، أكد وكيل الإمارة للشؤون التنموية صالح القلطي، حرص واهتمام أمير المنطقة، ومتابعته شؤون ذوي الإعاقة.



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