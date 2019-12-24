المظالم يطلق خدمة تعديل بيانات التبليغ

أطلق ديوان المظالم، عبر منصة معين الإلكترونية، خدمة «تعديل بيانات التبليغ في دعوى»، والتي تمكِّن أطراف الدعاوى وممثليهم من تعديل بيانات التبليغ التي تشمل: رقم الجوال، أو البريد الإلكتروني، في جميع الدعاوى الظاهرة أو اختيار دعاوى محددة منها، خلال منصة معين الإلكترونية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وهي ضمن سلسلة أعمال التطوير التقنية التي يشهدها القضاء الإداري، نحو تحسين جودة عمليات التقاضي والترافع. ويسعى ديوان المظالم خلال هذه الخدمات الإلكترونية إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، عبر تعديل أي بيانات أساسية قد تطرأ على مسارها، ضمانا لتوفير الدقة وضبط التحقق من أطراف الدعاوى. يذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف، وفق مستهدف التحول الإلكتروني لكل عمليات العمل القضائي، ووفق ما أقرته الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم 2020.



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