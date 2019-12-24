160 طالبا يؤدون اختباراتهم بالمعهد العلمي في نجران

أدى طلاب المعهد العلمي بنجران اختباراتهم للفصل الدراسي الأول، من جانبه أوضح مدير المعهد العلمي مبارك الهمامي، أن المعهد هيأ قاعات الامتحانات لاستقبال الطلاب في أداء امتحاناتهم بكل يسر وسهولة بما يضمن انسيابية الاختبارات في جو هادئ ومريح وتذليل كافة الصعوبات أمام الطلاب، وأفاد الهمامي أن مجموع عدد الطلاب 160 طالبا أدوا اختباراتهم، وأضاف مدير المعهد العلمي بنجران أنه جرى توعية الطلاب بأساليب واشتراطات السلامة بعد الخروج من أداء الاختبارات. حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين عدد من الدوريات الأمنية من أجل المساهمة في توفير بيئة آمنة لإنجاح فترة الاختبارات، حسب توجيهات فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور عبدالله بن ثاني ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور أحمد بن سالم العامري وأمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز ونائبه الأمير تركي بن هذلول.



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