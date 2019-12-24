أمير تبوك يطلع على دور هيئة التخصصات الصحية



استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان أمس، بمكتبه بالإمارة مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمنطقة عوض العتيبي. وفي مستهل الاستقبال نوه أمير منطقة تبوك بما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، مشيدا بالجهود المميزة التي تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمملكة لتطوير ورقي المجتمع الصحي، مؤكدا أهمية الهيئات العلمية المتخصصة وأهمية دور القائمين عليها واستمرار التعاون بين الهيئة وجميع الجهات ذات العلاقة ودعم برامجها الهادفة. واستمع خلال الاستقبال لشرح قدمه العتيبي عن مهام الهيئة ودور الهيئة في حماية وتعزيز الصحة من خلال الإشراف على شؤون التدريب بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة للممارسين الصحيين، في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر واعتماد البرامج والمراكز. كما اطلع على خطة الهيئة الإستراتيجية لمواكبة الرؤية، وأهم مبادرات الهيئة لخدمة الممارسين الصحيين. ومن جهة أخرى، استقبل أمير منطقة تبوك، أمس بمكتبه بالإمارة، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة تبوك ممدوح العنزي وأعضاء المجلس. وأكد على أهمية دور مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة لنشر ثقافة العمل الأهلي والتوعية بأهمية الجمعيات الأهلية.

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