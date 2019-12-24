أكد وزير الخدمة المدنية سليمان عبدالله الحمدان، على ارتفاع نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3 %، كما تم تحقيق مستهدف عام 2020 في تقليص الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة إلى نسبة 37%، من خلال توزيع النساء على أغلب السلالم والمجموعات الوظيفية في الخدمة المدنية. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس، برئاسة عبدالله آل الشيخ التي حجبت عنها وسائل الإعلام، حيث رحب رئيس مجلس الشورى بحضور وزير الخدمة المدنية للجلسة لتقديم عرض عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة 2030. وقدم وزير الخدمة المدنية عرضا عن رؤى الوزارة وتوجهاتها وأهدافها في المرحلة القادمة في ضوء رؤية المملكة 2030. وأكّد الحمدان في عرضه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استشرف آفاق المستقبل وأيقظ الهمم واستنهض الطاقات الكامنة، مستندا في ذلك إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة للمملكة وأبنائها، فكانت بداية التحول بإعادة هيكلة أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، على نحو غير مسبوق في تاريخ المملكة.

3 محاور

أشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة ويعالج كل ما يعيق فاعليتها، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي قامت على ركائز تعتمد على 3 محاور، «مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».وأشار إلى خارطة طريق الوزارة وما سيكون عليه عملها، ودورها المستقبلي، الذي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة دورا إستراتيجيا يتمثل في «الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة».

16 لائحة

أوضح أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيرا للعمل وتجاوزا للعديد من السلبيات.