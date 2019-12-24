ارتفاع نسبة السعوديات في وظائف الحكومة إلى 40.3 %

3 محاور
أشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تطوير الإجراءات وتسريعها على نحو يضاهي الممارسات الإدارية العالمية الحديثة ويعالج كل ما يعيق فاعليتها، يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي قامت على ركائز تعتمد على 3 محاور، «مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».وأشار إلى خارطة طريق الوزارة وما سيكون عليه عملها، ودورها المستقبلي، الذي يتمثل في الانتقال من المركزية إلى اللامركزية وتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية، ليكون دور الوزارة دورا إستراتيجيا يتمثل في «الإشراف والتنظيم والدعم والتيسير والمتابعة».
16 لائحة
أوضح أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على دمج أكثر من 16 لائحة وقواعد وقرارات في لائحة واحدة تيسيرا للعمل وتجاوزا للعديد من السلبيات.
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