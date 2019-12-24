100 شركة لنقل الحجاج بموسم الحج المقبل

كشف المشرف العام على النقل بوزارة الحج والعمرة بسام غلمان أنه من المتوقع أن يكون عدد شركات نقل الحجاج التي ستعمل في خدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج المقبل ما بين 90 إلى 100 شركة، فحاليا تعمل أكثر من 60 شركة، وأكثر من 30 شركة أخرى تحت الإجراءات لاعتمادها، مشيرا إلى زيادة أعداد الحجاج سنويا، موضحا أنه من هذا العام سيتم استبعاد حافلات النقل التي مضى عليها 10 سنوات في الخدمة، وسيتم تحديث أساطيل الحافلات، جاء ذلك في ديوانية رجل الأعمال سعد القرشي بمكة المكرمة، بحضور عدد من أصحاب شركات النقل والمختصين بنقل الحجاج والمعتمرين.

192 رحلة

أبان غلمان أن قطار الحرمين نقل في موسم الحج الماضي 50 ألف حاج عبر 192 رحلة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرا إلى أن كل رحلة لقطار الحرمين ستزيل 20 حافلة تقليدية من طرق نقل الحجاج، بما يرفع سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار.

ولفت إلى أن النقل الترددي الذي تم البدء في تطبيقه عام 1421 على مؤسسة حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا سيطبق تباعا على مؤسسات جنوب شرق آسيا والدول الإفريقية غير العربية وحجاج إيران، سيطبق في موسم حج هذا العام 1441 على مؤسستي الدول العربية وجنوب آسيا، وبعدها على مؤسسات وشركات حجاج الداخل، مما يعني تقليل استخدام الحافلات في رحلة الحج، لافتا إلى أنه تم البدء في تطوير محطات إركاب الحجاج في المشاعر المقدسة وتطوير مسارات الخطوط وسكك الحافلات، للتسهيل على قائدي الحافلات في معرفة المسارات الصحيحة.

4 مشاريع جديدة

وأكد المشرف العام على النقل بوزارة الحج والعمرة أنه تم تنفيذ 4 مشاريع جديدة خلال موسم الحج الماضي، ساهمت في نجاح خطة نقل الحجاج، تمثلت في توسعة جسر الطريق 64 في سوق العرب وفوق وادي عرنه بمشعر عرفات، وربطه بطريق المشاة الشمالي ومشروع توسعة جسر الطريق 56 بشارع الجوهرة،وفوق وادي عرنه غرب عرفات وربطه بطريق المشاة رقم 1، ومشروع تنفيذ جسر علوي و4 منحدرات بمشعر مزدلفة، ومشروع تحديد طريق الطوارئ بمزدلفة، مشيرا إلى أنه سيتم رفع طاقة نقل الحجاج سنويًا بمقدار 50 ألف حافلة حتى عام 2030، لافتا إلى أنه من المتوقع حسب رؤية المملكة وصول أعداد الحجاج إلى 5 ملايين حاج وأعداد المعتمرين إلى 30 مليون معتمر.