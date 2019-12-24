مصادرة 300 منتج مخالف بالخرج

ضبط قسم الرقابة بوحدة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخرج خلال الحملات اليومية على الصوالين والمراكز النسائية والمحلات المختصة بالأدوات والميك أب النسائي مجموعة من المخالفات، ما بين تشغيل العمالة غير المصرح لهم بالعمل، وكذلك عدم وجود كروت صحية لبعض العاملين، وتمت مصادرة 309 منتجات مخالفة منها مواد تجميلية ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستخدام الآدمي، وبناء على المخالفات المذكورة تم تطبيق الغرامة في حدها الأعلى بناء على لائحة الغرامات البلدية.



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